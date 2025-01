La razón detrás de la ausencia de Rush y Dralístico de AEW

Rush y Dralístico han estado ausentes de la parilla de contenidos televisivos de AEW, es válido preguntarse el porqué.

Recién salió una filtración sobre la razón de su desaparición.

La polémica está servida, bajemos a enterarnos.

En el pódcast Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer y Bryan Álvarez, discutieron sobre la situación que rodea a ambos gladiadores mexicanos.

Originalmente ellos estaban programados para derrotar a The Acclaimed en las grabaciones de AEW Collision del 14 de noviembre, para así tener un combate titular en Full Gear.

Sin embargo eso no pasó.

Lo anterior, a raíz de su lucha contra Richard Holliday y Alec Price.

Durante el combate, Holliday estaba siendo atendido por un médico cuando Rush y Dralístico tuvieron un altercado físico con él, lo que, según se informa, no fue bien recibido por la gerencia de AEW. Desde entonces, ambos no han sido utilizados en la programación de AEW.

“No creo que estén suspendidos, pero no están siendo utilizados en este momento . Entonces, supongo que podrías decir eso.”

“No creo que sea una suspensión oficial, pero simplemente no están siendo utilizados. Dralístico, bueno, no tengo idea de cuándo volverá, porque tampoco es como si estuvieran haciendo mucho con él. En cuanto a RUSH, probablemente lo traigan de vuelta en algún momento, pero no sé. Los planes que tenían con ellos parecen haberse pausado.”