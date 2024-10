La razón de que Samantha Irvin se fuera de la WWE

No fue despedida de WWE, tampoco pretende seguir a su prometido, Ricochet, a AEW… Entonces, ¿por qué Samantha Irvin renunció? La respuesta la encontramos en las recientes declaraciones de Dave Meltzer y Bryan Álvarez en el nuevo episodio de Wrestling Observer Radio.

► Samantha Irvin dejó WWE

BA: «Ella tiene algunos proyectos fuera que quiere hacer, no pudo llegar a un acuerdo sobre cómo funcionaría con WWE, y se fue.»

DM: «De hecho, ha estado pensando en esto durante un año. Es cantante, también toca la flauta, pero quiere involucrarse más en su música. Era algo de lo que había estado hablando durante mucho, mucho tiempo, y finalmente decidió hacerlo. Y eso es básicamente todo. No está planeando ir a AEW, no está diciendo al 100% que no irá. De hecho, Ricochet tuiteó que ella no va y que no tenía la intención de ir allí, lo cual es interesante porque Lillian García hizo algo similar. Ella se fue una vez por razones musicales y cosas por el estilo, también ha sacado álbumes y demás, y volvió, así que eso es básicamente todo. Ella se fue por su cuenta. Era algo que había estado considerando. No creció siendo una persona del mundo de la lucha libre. Creció siendo una persona de la música, y esta era su pasión. Así que está tratando de seguir su pasión.»

Es interesante que Samantha no pudiera alcanzar un acuerdo con WWE. Esto indica que de haberlo hecho no se habría ido de la compañía. Veremos si tenemos más detalles en ese sentido próximamente. También lo será, ya fuera de la lucha libre, descubrir qué éxito logra Irvin en la música.

¿Qué te parece la salida de Samantha Irvin de WWE?

