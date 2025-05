No hay amor perdido entre el ex campeón del peso welter de la UFC Kamaru Usman y el actual rey de la división, Belal Muhammad.

La enemistad entre Usman (20-4 en MMA, 15-3 en UFC) y Muhammad (24-3 en MMA, 15-3 en UFC) se ha ido gestando desde hace bastante tiempo, con los dos intercambiando repetidamente golpes en entrevistas y en Internet.

Al parecer, las tensiones llegaron a un punto crítico durante una aparición de Muhammad en Pound 4 Pound, el podcast que Usman copresenta junto a Henry Cejudo. Aunque ninguna de las partes ha revelado qué ocurrió exactamente, está claro que el encuentro no hizo más que echar leña al fuego.

Usman habló recientemente sobre las raíces de la disputa, ofreciendo una visión de lo que está impulsando la animosidad entre él y el actual campeón.

«Belal parece ser un tipo diferente de campeón que está dispuesto a hacer memes, que está dispuesto a entrar en Twitter, en las redes sociales, porque quiere llamar la atención», dijo Usman durante una entrevista con ESPN.

«Ansía esa atención. Incluso si eres un peso ligero, incluso si eres un tipo que es un peso mosca que no está en la división, que está dispuesto a tener ese ida y vuelta con usted. Y para mí, me parece un poco desagradable, y yo no era parte de ella.

«Y una vez que se convirtió en campeón, comenzó a venir a mí con esa energía, era como, ‘Oh, usted tiene un problema conmigo? Bueno, si usted tiene un problema, yo realmente no juego el juego de Internet. Hablemos de ello’. Así que le invitamos al podcast, y fue como fue. Eso es todo lo que puedo decir. Con el tiempo, espero que vamos a publicar ese podcast porque sólo estaba allí durante unos 10 minutos. No fue muy largo, y luego se acabó y se fue».

A Usman, que está previsto que regrese el 14 de junio en el evento principal de UFC on ESPN 69 contra Joaquin Buckley (21-6 MMA, 11-4 UFC), se le preguntó recientemente si sería necesaria la seguridad si él y Belal Muhammad se encontraran en la misma habitación.

«Probablemente», respondió Usman. «Diría que sólo porque, obviamente, soy muy sensato, sobre todo cuando estoy fuera de la jaula, pero durante el último año y medio no he estado en el meollo del asunto. Hay una transición cuando no estás dentro y la gente espera que seamos esos peleadores. Cuando estoy fuera de la jaula, la gente me dice: «¿Por qué estás tan tranquilo? Eres un peleador temible’, pero yo no soy así hasta que estás en el meollo, estás en alerta todo el tiempo».

Un enfrentamiento entre Kamaru Usman y Belal Muhammad podría estar en el horizonte, siempre y cuando ambos se ocupen de sus asuntos en sus próximas peleas.

Muhammad pondrá en juego su título del peso welter este sábado en el UFC 315, donde se enfrentará al pujante Jack Della Maddalena (17-2 MMA, 7-0 UFC) en el Bell Centre de Montreal. Por su parte, Usman, que lleva tres peleas sin ganar, se enfrentará a Joaquin Buckley el 14 de junio. Según Muhammad, si ambos salen victoriosos, la UFC podría inclinarse por emparejarlos.