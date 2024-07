El pasado lunes 22 de julio, en la más reciente edición de Raw, vimos cómo The Final Testament, el equipo conformado por Akam, Rezar y su líder, Karrion Kross, se enfrentó y derrotó en una lucha de tríos de casi 9 minutos al equipo conformado entre Akira Tozawa y Otis, de The Alpha Academy, y Xavier Woods, de The New Day.

Y más allá de la derrota de Woods, quien no ha estado quedando bien parado en esta rivalidad con Kross, ocurrió algo bastante interesante y es que se rompió una racha impresionante que involucra a Woods y The New Day.

► La racha de Xavier Woods y The New Day que se rompió el pasado lunes en Raw

Y es que según ha publicado WWE Stats, la cuenta oficial de estadísticas de WWE en X, antes Twitter, la pasada lucha de Woods marcó la primera vez en 10 años que no está involucrado en una lucha por equipos en donde no estén ni Big E ni Kofi Kingston, sus compañeros de The New Day.

“Han pasado 10 años completos desde que Xavier Woods compitió en un combate de parejas en @WWE sin al menos un miembro de The New Day como compañero. En julio de 2014, hizo equipo con R-Truth para enfrentarse a The Wyatt Family en WWE Main Event».

Sin duda alguna, da mucho qué pensar que sea la primera vez que Woods luche en 10 años en WWE sin alguno de sus compadres como lo es Big E y Kofi Kingston. Después de todo, Kross quiere hacerlo quebrar su relación con Kingston, pues asegura que el ex Campeón WWE limita a Woods.

Ya veremos qué planes tiene en mente Triple H para The New Day, si siguen firmes como equipo o si Woods decidirá apartarse de Kingston y probar suerte a nivel individual en WWE.