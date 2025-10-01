La próxima edición de AEW Blood and Guts ya tiene fecha

El éxito de AEW durante el último año, recuperando fuelle y soportando bastante bien los intentos de contraprogramación vía WWE, se debe precisamente, en parte, a su distanciamiento del otrora Imperio McMahon. Pero los Élite no renunciarán, un año más, a sacar partido de una las expresiones que definieron su estatus de gran opositora al gigante estadounidense: «Blood and Guts».

Y AEW ya ha hecho oficial las coordenadas para la próxima edición, que como es habitual da nombre a un episodio de Dynamite. En concreto, al que tendrá lugar el 12 de noviembre desde el First Horizon Coliseum de Greensboro (Carolina del Norte, EEUU).

Por el momento, Blood and Guts carece de un cartel concretado. Sin embargo, en el más reciente episodio de Collision se sugirió la realización de un combate homómino con gladiadoras, algo inédito para la historia de AEW.

► Cartel de AEW Dynamite (01-10-2025)

Antes, llega hoy el sexto aniversario de AEW Dynamite, a celebrarse desde el Hard Rock Live en el Seminole Hard Rock Hotel de Los Ángeles (California, EEUU). Recuerden que SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura de la cita.