Tom Aspinall (15-3 MMA) defendió con éxito el título interino de peso pesado de la promoción con una victoria por nocaut técnico en 60 segundos sobre Curtis Blaydes (18-5 MMA) en la co-cabeza de cartel del evento UFC 304 del sábado por la noche en Manchester, Inglaterra.

Fue otro impresionante final en el primer asalto para el británico de 31 años, que previamente había derrotado a Sergei Pavlovich en 69 segundos en UFC 295 y a Marcin Tybura en sólo 73 segundos en julio de 2023.

Tras la primera defensa del título de su carrera, Tom Aspinall procedió a llamar al actual campeón de los pesos pesados de la UFC, Jon Jones.

Más recientemente, en la rueda de prensa posterior a la pelea del UFC 304, Aspinall ofreció una interesante aunque improbable propuesta para el UFC 309 de noviembre.

Se espera que el UFC 309, que se celebrará el 9 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, esté encabezado por una pelea por el título de los pesos pesados entre Jon Jones y Stipe Miocic. También se rumorea que Alex Pereira, campeón semicompleto de la UFC, será su próximo rival, Magomed Ankalaev.

Dicho esto, Tom Aspinall preferiría que UFC 309 presentara un torneo de peso pesado de una noche con las siguientes peleas en las que los dos ganadores se enfrentarían esa misma noche:

⁃ Jon Jones vs. Stipe Miocic y Tom Aspinall vs. Alex Pereira

«Aquí hay un pensamiento para ti. Estaba pensando en esto el otro día. ¿Qué hay de, por lo que están diciendo que Stipe y Jon Jones van a pelear en MSG en noviembre. ¿Por qué no hacemos un torneo, vamos a hacer Jon vs Stipe y yo vs Alex, y hacer un torneo completo. Dos peleas en una noche y averigüemos quién es el verdadero campeón mundial de los pesos pesados».