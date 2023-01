El ex campeón de peso ligero de la UFC Anthony Pettis tiene una idea para la primera pelea de Jake Paul en la PFL después de que Paul anunciara sus planes para 2023.

En un tuit reciente, Pettis dio una calurosa bienvenida a Paul al tiempo que le ofreció un adversario para su primera pelea en la PFL.

“Bienvenido a la PFL [Jake Paul]”, tuiteó Pettis el jueves. “Más que feliz de darle la bienvenida a la liga de MMA si Nate no está disponible”.

Paul se ha burlado de dos peleas con la ex estrella de UFC Nate Díaz, una en boxeo y otra en MMA. Diaz es ahora agente libre, lo que abre la puerta a esta posibilidad.

Aunque es probable que las mejores actuaciones de Pettis en las MMA hayan quedado atrás, sigue siendo un luchador peligroso en la PFL. Estuvo a una pelea de llegar al Campeonato de la PFL de 2022 antes de perder ante Stevie Ray.

Un obstáculo potencial detrás de una pelea Petti vs Paul sería si una comisión atlética estatal la sancionaría o no. Si bien un enfrentamiento entre dos luchadores de MMA con niveles de experiencia astronómicamente diferentes no es inaudito, es extremadamente raro.

La PFL podría dar primero a Paul un oponente de un nivel similar de experiencia en deportes de combate, aunque Pettis sigue siendo una posibilidad si la liga decide seguir ese camino.