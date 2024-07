La ex Superestrella WWE, Jinder Mahal, fue el invitado especial y entrevistado más reciente de Chris Van Vliet. Allí, el ex Campeón WWE habló acerca de su carrera en WWE, y reveló que una vez, Vince McMahon lo obligó a decir una promo con tintes racistas en contra de Shinsuke Nakamura, quien en un momento llegó a tener una buena rivalidad con él. Estas fueron sus interesantes palabras:

► La promo de Jinder Mahal que Vince McMahon le obligó a decir

«Hubo una promo en particular. Recientemente, vi un tweet de Shelton Benjamin diciendo que si pudiera retractarse de algo en su carrera, sería una promo con Yoshi Tatsu. Algo similar, como una promo racial. Ese día, tenía la promo para atacar a Shinsuke Nakamura, recibí el guion del escritor ‘Esto es de Vince, quiere que digas esto.’ Yo estaba como, oh hombre, no quiero decir esto, ¿hay algo más que podamos hacer? Él dijo ‘No, viene de Vince.’

Entonces incluso le pregunté a Vince y le dije ‘Esto va a tener una reacción negativa.’ Él dijo ‘No, no, no, no te preocupes. ¿A quién le importa? No eres tú, es un personaje, solo entretenimiento.’ Así que hice la promo, no estaba contento con ella y no me sentía orgulloso de haberlo hecho. Realmente desearía poder retroceder ese momento, pero desafortunadamente no puedo.»

«Justo cuando regresamos, tuvo mucha reacción negativa, como recuerdo al volver de Gorilla. Todavía estaba por Gorilla y uno de los gerentes de redes sociales se me acercó y me dijo ‘Oye, esto está recibiendo mucha mala prensa y Vince quiere que tuitees algo, como una declaración.’ Yo dije, ‘Está bien, genial.’ Se le ocurrió algo, tal vez el equipo de PR lo escribió, alguien se le ocurrió una declaración. Y justo cuando íbamos a tuitearlo, dijo ‘En realidad, Vince cambió de opinión, dijo que no.’

Así que fue una de esas cosas en las que así es, no estoy orgulloso de haberlo hecho. Pero, por el lado positivo, no creo que algo así, una promo así, vuelva a suceder en WWE. Las cosas cambiaron, el régimen cambió, todo es mucho, mucho diferente ahora. Esa era una era diferente, un tiempo diferente. Bajo Vince su estilo era diferente. A veces estaba atrapado en sus formas.»

«Esa fue la explicación que me dieron, yo estaba como bien, lo haremos. Pregunté si podíamos hacer algo más. ¿Hay algo más que podamos hacer? Me dijeron que no, esto es lo que escribió Vince y puedes hacerlo o tomar tu pelota e irte a casa».