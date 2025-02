La promo que comenzó el camino de Jey Uso a la cima de WWE

En 2019, Jimmy Uso fue arrestado una vez más a consecuencia de manejar bajo los efectos del alcohol. Debido a ello, The Usos tuvieron que pausar su trayectoria en la división de parejas de la WWE en espera de que él regresara. Pero su hermano gemelo Jey Uso no iba a quedarse quieto (tampoco la WWE con él) sino que iba a emprender una aventura inimaginable que a principios de 2025 lo ha llevado a ganar el Royal Rumble para luchar por el título mundial en WrestleMania.

► Todo cambió para Jey Uso

Roman Reigns, entonces el Campeón Universal, puso a Jey bajo su ala mientras iniciaba su relación con Paul Heyman. Durante el episodio de SmackDown del 4 de septiembre «The Tribal Chief» dio su primer discurso como monarca y posicionó a su primo en un combate cuadrangular para determinar a su primer retador en sustitución de Big E. Frente a Sheamus, Baron Corbin y Matt Riddle, el «Main Event» salió victorioso y obtuvo su oportunidad titular.

A pesar de convertirse en rivales, la relación en ese momento estaba bien entre los samoanos, pero esto poco a poco fue cambiando a medida que Roman veía crecer más y más a Jey, en los programas del 11 o 18 de septiembre donde ganaron combates de equipos, viéndose como su conexión se iba rompiendo. Antes de The Bloodline, aunque podría decirse que ya era The Bloodline Saga, en la Era Covid, nadie podía adivinar lo que estaba por suceder.

Jey Uso caería ante Roman Reigns en su oportunidad por el Campeonato en Clash of Champions. También en Hell in a Cell.

Y a continuación, con el regreso de Jimmy Uso, los tres se unirían por varios años en la que muchos consideran la mayor historia de WWE.

Pero hoy nos acordamos del show de la marca azul del 25 de septiembre, donde los primos compartieron una promo que fue parte del comienzo del camino de Jey hacia la cima.

Roman Reigns: «Para ser honesto, uce… Te daría este título si pudiera… Pero la verdad es… que ni siquiera sabrías qué hacer con él. No entiendes la responsabilidad… el peso de estar en la cima. No entiendes la presión de ser la cara de la WWE. ¿Cómo podrías? No es tu culpa; eres un gemelo. Toda tu vida has dependido de tu hermano. No digo que seas la mitad del hombre que soy yo, no. Eres la mitad del mejor equipo en parejas de nuestra generación. Y por eso, nuestra familia y yo estamos muy, muy orgullosos de ti. Pero nuestra familia depende de mí. Nuestra familia confía en que yo sea el Jefe Tribal, eso es lo que soy en esta vida. No eres tú. Nunca lo serás, porque siempre, siempre seré yo.» [Reigns suelta el micrófono, sale del ring y comienza a caminar por la rampa.]

Jey Uso: «¿Y si te equivocas? ¿Por qué no puedo ser yo quien provea para la familia, uce? ¿Por qué no puedo mantener a mi esposa y a mis hijos, a tus sobrinos?». [Reigns se detiene a mitad de la rampa, pero aún le da la espalda a Uso.] «He estado lidiando con esto toda mi vida, tú siempre has sido el número uno, uce. Siempre has estado en la cima. ‘¡Ahí va el Perro Mayor! ¡Ahí va Roman Reigns! ¡Ahí va el Sr. Evento Estelar, el Sr. WrestleMania!’. ¿Sabes lo que dicen cuando me ven a mí, uce? ‘¿Cuál de los dos eres?’. Después del domingo, cuando me pregunten quién soy, van a saberlo, van a decir: ‘¡Te conozco, uce! ¡Eres el que venció a Roman Reigns en Clash of Champions por el Campeonato Universal!’. ¡Y eso, uce, eso seré yo!«. [Reigns comienza a caminar de nuevo hasta salir de la arena. Uso también empieza a salir del ring y sube la rampa. Justo cuando llega a la cima, Reigns aparece de la nada con un Superman Punch, derribándolo al suelo.]

Roman Reigns: «¡No solo alimento a mis hijos con este título! ¡No solo alimento a tus hijos con este título! ¡Alimento a toda una familia con este título! Nuestra familia me necesita con este campeonato, ¿y tú quieres quitármelo? ¡Entonces ven a tomarlo! Pero también vas a recibir la paliza que viene con él. ¡Pero nunca tomarás este título, y nunca tomarás mi lugar en la cabecera de la mesa!«.