La promo de John Cena, los nervios de Matt Cardona

La «pipebomb» de CM Punk es uno de los momentos más destacados en la carrera del «Best in the World» como Superestrella WWE.

Un acontecimiento que John Cena intentó emular en el último SmackDown durante su rivalidad con Punk camino a su combate por el Campeonato Indiscutible WWE en Night of Champions. Aunque en realidad ahora no atendemos tanto a esta historia sino a que «The Champ» mencionó a Matt Cardona entre otros exluchadores de la empresa.

Posteriormente, «The Indy God» publicó una reacción en redes sociales:

Sin embargo, la reacción más interesante de Cardona es la que revela su esposa, Chelsea Green:

«Él está crónicamente en línea. Nunca, nunca, nunca se despega del teléfono. Justo estaba luchando (cuando John Cena dio su versión de la pipebomb), así que no estaba conectado, no se enteró. Me tocó darle la noticia. ¡Sí! Algo rarísimo… Así que se lo dije, y se puso todo nervioso. Me decía: ‘Pero no entiendo’. Y yo le dije: ‘Solo ve a verlo’», comparte la luchadora en Fanatics Live.