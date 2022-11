La prometida de MJF: «No se quita el cinturón»

«Por fin MJF es el Campeón Mundial AEW», estarán diciendo muchos fans de All Elite Wrestling. Hay quienes llevaban un tiempo deseando que el joven luchador ganara el título para convertirse en el número uno de la compañía. Eso ocurrió finalmente cuando venció a Jon Moxley en Full Gear 2022. No estuvo en el Dynamite de esta semana así que todavía no festejó ni se pronunció tras su victoria, más allá de sus potentes declaraciones en la conferencia de medios después del evento pay-per-view, pero el miércoles próximo sí lo hará.

Y mientras tanto vamos ahora con una reciente publicación en redes sociales que hizo su prometida, Naomi Rosenblum. Ella no tiene nada que ver con la lucha libre más allá de ser la pareja de una de las estrellas actuales del negocio pero ocasionalmente la trajimos a Súper Luchas debido a su trabajo como dibujante pues ha hecho dibujos de luchadores, a veces para burlarse de su prometido. Hoy lo hacemos porque no está demasiado contenta con que «The Devil» sea el monarca pues parece que no quiere hablar de otra cosa.

Max hasn’t taken off the belt since getting off the jet, and whenever I talk to him he tells me to call him “champion of the world”. Not thankful for this

— Naomi Rosenblum (@naomi_rosenblum) November 24, 2022