La promesa de Justin Gaethje para el O2 Arena

El aspirante al peso ligero de la UFC Justin Gaethje planea marcar un nocaut en su regreso. The Highlight” ha estado fuera de combate desde su enfrentamiento con Charles Oliveira el pasado mes de mayo.

Antes del combate, “Do Bronx” perdió el peso y fue despojado de su oro en el peso ligero. Como resultado, sólo Gaethje pudo ganar el título en la pelea estelar del UFC 274 del año pasado. En su lugar, el brasileño consiguió una victoria por sumisión en el primer asalto tras derribar al aspirante. La derrota fue un gran revés para Gaethje, pero le permitió operarse de su fractura nasal.

Como resultado de esa cirugía y la posterior recuperación, ha estado fuera del octágono durante casi un año. Sin embargo, el antiguo campeón interino del peso ligero de la UFC tiene previsto enfrentarse a Rafael Fiziev en el UFC 286 de marzo.

“Ataman” llega a la contienda con una racha de seis victorias consecutivas, habiendo noqueado por última vez a Rafael dos Anjos el pasado mes de julio en su primer combate titular.

Por ahora, Justin Gaethje es el menos favorito para su regreso el mes que viene. Sin embargo, como declaró en una entrevista con The Schmo, confía plenamente en su preparación, y planea dar un espectáculo en el Reino Unido. Según el ex campeón interino, es probable que ese espectáculo termine con un nocaut.

“[La expectativa] es la misma de siempre”, declaró Justin Gaethje durante una reciente entrevista con The Schmo. “Confiar en la preparación, el trabajo duro el compromiso de toda la vida que he puesto en esto. Entrar ahí, y poner ese hijo de p*ta a dormir”.

Y continuó. “Ya veremos [si consigo una oportunidad por el título con una victoria], quién coño sabe. No me importa. Esta pelea es lo único que me importa ahora mismo… Hago lo que hago, el 18 de marzo voy a volar el techo del O2 Arena. Cada persona que asista recibirá su subidón de adrenalina y el valor de su dinero“.