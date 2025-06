La promesa de John Cena y el rencor de Randy Orton

John Cena defenderá el Campeonato Indiscutible WWE ante CM Punk en el evento premium Night of Champions, donde Randy Orton luchará por ser King of the Ring en la final de un torneo cuyo oponente todavía no se ha confirmado. Si ambos salen victoriosos de sus respectivos combates, se enfrentarán nuevamente por el título en SummerSlam en una revancha de Backlash.

► La promesa de John Cena

Así, los dos estuvieron en el reciente SummerSlam Kickoff e hicieron declaraciones bastante interesantes:

“Si les está gustando lo que estamos haciendo en televisión, espero que vean Night of Champions porque va a estar jodidamente genial. Espero que les haya gustado SmackDown, y que les guste el próximo SmackDown, porque estamos preparando algo increíble para ustedes. Vean Night of Champions.”

► El rencor de Randy Orton