La promesa cumplida de Triple H a Mercedes Moné en WWE Evolution

Mercedes Moné revela la promesa que Triple H le hizo durante Evolution en 2018 y que acabó cumpliendo. En aquel evento exclusivamente femenil, la entonces Sasha Banks se unió a Bayley y Natalya contra The Riott Squad.

► Una promesa cumplida

«Cuando pienso en los combates por equipos más memorables en los que he luchado, dos combates vienen a mi mente. El primero es un combate de múltiples personas. Yo, Natalya y Bayley contra The Riot Squad en WWE Evolution. El combate fue muy importante para mí. Bayley y yo estábamos luchando con todas nuestras fuerzas para crear títulos por equipos. Recuerdo que Hunter se acercó a mí en Evolution y me dijo: ‘Sabes, vamos a conseguir estos títulos por equipos algún día. Vamos a trabajar por ello.’

«Era muy importante para mí. Solo quería mostrarle a él y al público que la lucha en equipo era importante. Quería que vieran que importaba, para que las chicas tuvieran algo por lo que pelear, en lugar de solo combates aleatorios en Monday Night Raw o Smackdown. Este combate realmente abrió los ojos de la WWE. Queríamos que se crearan los títulos por equipos. Más tarde ese año, creo que en diciembre, Vince McMahon anunció que tendríamos un título por equipos femenino, lo cual fue muy genial.

«El segundo combate que me viene a la mente sucedió en 2020 o 2021. Fue Bayley y yo contra Shayna Baszler y Nia Jax. Recuerdo que TJ Wilson, nuestro entrenador y productor, siempre hablaba maravillas del combate por equipos y lo increíble que fue. Necesito volver a verlo, ahora que lo pienso. Fue el combate por equipos en Smackdown donde Bayley me traicionó. El combate fue tan intenso. Bayley y yo finalmente estábamos consiguiendo nuestros movimientos y psicología de equipo en sintonía, y Nia y Shayna también se complementaban tan bien como equipo. Hasta el día de hoy, veo clips en línea y me encanta ver los momentos destacados«, escribe Mercedes en Mone Mag.