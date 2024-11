La «problemática» mentalidad de Cody Rhodes en AEW

Desde la cima de WWE, Cody Rhodes recuerda una vez más sus tiempos en AEW, en esta ocasión en especial sus historias y el Campeonato Mundial de la casa Élite. Muchos luchadores, sobre todo luchadoras, particularmente en estas dos compañías, señalan la falta de grandes tramas cuando no están los títulos involucrados. El «American Nightmare» buscaba que las suyas entonces fueran tan importantes como las del cinturón, lo cual hoy considera que fue un problema.

► La mentidad de Cody Rhodes en AEW

«He hecho dos historias completas que diría que supervisé completamente. Una fue con Chris Jericho por el campeonato. Chris colaboró en eso, aportó mucho, y Tony (Khan) también, pero esa fue mi ‘Semana uno, semana dos, semana tres, semana cuatro.’ Tenía pavor de ganar el campeonato. Existe esta historia revisada; el último año yo era el villano, y me abucheaban de un lado a otro. Esos primeros dos años, especialmente los primeros dos meses, yo era lo más importante que tenían, y fue un gran lugar en el que estar, pero mi miedo era, ‘Si gano el título, estoy abusando de esto. Soy el Vicepresidente Ejecutivo.’ Mi papá, quien fue Vicepresidente Ejecutivo y Productor de Jim Crockett Promotions, había ganado el campeonato y la gente lo amaba. Más tarde, los periodistas de la industria juzgaron eso de forma distinta.

«Diría que fue un gran error tomar ese camino. Estaba en un buen momento y los fans estaban contentos. En mi mente, no quería hacerlo, y nos pusimos en una situación en la que nunca podría desafiar por el título de nuevo. Es lucha libre, puedes retroceder, pero les dije, ‘No. Esto es algo definitivo. Quiero que quede claro.’ Quería que mis historias fueran tan grandes como el título mundial, lo cual ya es un problema en sí. Al final, podrías ser Campeón Mundial. Esa historia fue una en la que tuve buen control. Miro atrás y pienso, ‘Quizás esa decisión fue un error,’ pero en mi corazón no quería que los fans pensaran que iba a abusar de esta posición. Desde un punto de vista creativo, probablemente habría estado bien. Una vez allí, no me di cuenta de cuánto limitaría eso para los fans. ‘Haré estas historias geniales que simplemente no giran en torno al título.’ La lucha, al final del día, a veces no es ciencia espacial. Puede que simplemente se trate del título», le dice Cody a The Flagrant.