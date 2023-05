XFL volvió de la mano de The Rock y su primera temporada acaba de terminar. Conocemos ahora la evaluación de su nuevo dueño a través de una reciente publicación que ha realizado en redes sociales en la que se muestra realmente contento con el resultado de su liga de fútbol americano cuyos ganadores iniciales han sido los Arlington Renegades. El pasado 13 de mayo vencieron por un marcador de 35-26 a los DC Defenders en el Alamodome, en San Antonio, Texas, para hacer historia como los campeones originales.

> Terminó la primera temporada de la XFL

“Lo logramos.

“Lanzamos toda una liga de fútbol profesional y coronamos un ¡¡NUEVO EQUIPO CON EL CAMPEONATO XFL!!

“Mis más grandes felicitaciones a nuestros Arlington Renegades y al entrenador en jefe Bob Stoops y al personal por su temporada de campeonato.

“Desde la llamada que recibí en 2020 de nuestra visionaria presidenta de la XFL, Dany García, diciendo: ‘Quiero que compremos la XFL’ hasta el fin de semana pasado cuando presentamos con orgullo nuestro trofeo del Campeonato XFL.

“Es muy surrealista. Un testimonio del trabajo duro e incansable que realizamos para crear apasionadamente ‘La Liga de la Oportunidad’.

“GRACIAS a toda nuestra organización XFL y GRACIAS a nuestros leales y ruidosos XFL FANS.

“Todos estamos construyendo esta liga – JUNTOS“.

Todavía no se sabe nada oficialmente pero no cabe duda de que habrá una segunda temporada. Tampoco será una garantía de que la XFL permanecerá en el tiempo como una liga de football pero realmente parece que en esta ocasión se están haciendo las cosas bien y de la mano de The Rock y Dany García esto puede ser algo que dure mucho tiempo.

¿Qué te parece la XFL?