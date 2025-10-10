La Primera, nueva camiseta de Stephanie Vaquer en WWE Shop

En Wrestlepalooza, Stephanie Vaquer se convirtió en la nueva Campeona Mundial luego de derrotar a Iyo Sky en una lucha por el título vacante. La chilena está nuevamente en los cuernos de la luna, después de dominar las divisiones femeniles del CMLL y de NXT.

► La nueva camiseta La Primera de Stephanie Vaquer

WWE Shop ha sacado a la venta su nuevo articulo relacionado con la luchadora chilena. La nueva camiseta de Stephanie Vaquer viene en color negro. Muestra la inscripción la primera y la imagen de Vaquer con su clásica señal en letras naranja, detrás está el nombre de Stephanie Vaquer y los cuernos con una V encima en colores amarillo y rojo.

El diseño, rinde homenaje a su estilo imponente y a la identidad que la ha convertido en una de las competidoras más admiradas del circuito internacional. La camiseta destaca por su estética oscura y poderosa, con un retrato gráfico de Vaquer al frente y un fondo negro que resalta su energía dominante dentro del cuadrilátero.

Más allá del diseño, esta camiseta representa un símbolo de orgullo para los seguidores latinoamericanos de WWE. Vaquer se ha convertido en una pionera dentro de la división femenina, mostrando con cada combate la fuerza y elegancia que la definen. “La Primera” no solo es un título: es una declaración de lo que significa abrir camino y representar con orgullo.

Se puede adquirir por el rango de 26.24 a 34.99 dólares y viene en todas las tallas tanto para hombres, mujeres y niños. Vaquer no suele hacer apariciones televisivas mostrando la camiseta, pero sus seguidores pueden hacerse con la mercancía en cada arena que se presenta WWE alrededor de los Estados Unidos y el mundo.

Stephanie Vaquer se enfrenta a Tiffany Stratton, en un combate campeona contra campeona este sábado 11 de octubre en Evento Premium en Vivo Crown Jewel desde Perth, Australia.