La primera impresión que Matt Hardy tuvo de Kurt Angle

Siempre se habla de la importancia de la primera impresión. ¿Cómo fue la de Matt Hardy con Kurt Angle? Los dos veteranos fueron compañeros en WWE y TNA a lo largo de tres décadas desde los 90s hasta los 2010s. Llegaron a compartir el cuadrilátero en 18 ocasiones, incluyendo un mano a mano por el título mundial de la Total Nonstop Action en 2016 o una batalla real por el campeonato de peso completo en SmackDown en 2006.

► La primera impresión

«Cuando pienso en Kurt Angle inicialmente, recuerdo haber oído hablar de él cuando estaba firmando con WWE. Recuerdo conocerlo y cómo, al principio, parecía que tenía una personalidad muy seca.

Era como uno de esos atletas directos, imponentes, que era tranquilo, hacía lo suyo, pero era un asesino cuando te llevaba al suelo. Esa fue la primera impresión que tuve de él.

Incluso al entrenar con él al principio, mientras estaba aprendiendo sobre la lucha libre profesional y todo eso, parecía como: ‘No sé. Este tipo… ¿Tiene una personalidad que llame la atención? ¿Realmente va a destacar?’ Sabía que sería genial en el ring, porque su técnica era increíble. Simplemente increíble. Era tan talentoso física y atléticamente que probablemente sería excelente.

Pero lo que más me sorprende de Kurt Angle es cómo no esperaba que se transformara en este personaje completamente entretenido que era absolutamente asombroso, con un gran sentido del humor y una sincronización cómica impecable. Podía entretener a todos de manera increíble. Terminó siendo el máximo artista y, como dijiste, uno de los paquetes más completos de la historia de la lucha libre profesional», recuerda Matt en un episodio reciente de The Extreme Life of Matt Hardy.

¿Cuál fue tu primera impresión de ambos luchadores?