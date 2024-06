La primera fecha de Jinder Mahal luego de WWE

El presente año 2024 ha sido una montaña rusa para Jinder Mahal, paso de arrancar el año compartiendo un segmento con The Rock.

Que aún cuando fue el segmento génerico donde Rock apalea al extranjero villano de turno, permitió que Mahal volviera a la isla de la relevancia.

El mejor momento de esos 15 minutos de fama, fue cuando enfrentó a Seth «Freakin» Rollins por el Campeonato Mundial Peso Completo.

Llegó abril y Mahal fue uno de los que fueron despedidos por la compañía.

Es más, hasta Mahal declaró que quiere cambiar de personaje.

Pues bien, ya es oficial cuál será su aparición luego de ser despedido de la WWE.

La compañía independiente que acogerá a Mahal, será WrestleCade, quienes en X informaron que contarán con los servicios del ex empleado de la WWE.

Ahora será conocido como Raj Dhesi.

🚨 #WrestleCade Weekend returns with former WWE champion Raj Dhesi fka Jinder Mahal . Brought to you by our friends at Frizzle Promotions.

Benton Convention Center

Winston-Salem, NC

Nov 29-30 & Dec 1

🎟 at https://t.co/AVRvquhLY5 pic.twitter.com/rAeI5vykiX

— WrestleCade (@WrestleCade) June 4, 2024