¿La presión de ser Campeón WWE pudo con Eddie Guerrero?

15 de febrero de 2004. Cow Palace. San Francisco, California, Estados Unidos. No Way Out. Campeonato WWE. Eddie Guerrero, el retador. Brock Lesnar, el campeón. Para siempre será recordada la noche en que el «Latino Heat» alcanzó los cielos de la lucha libre profesional ganando el título mundial. El oriundo de El Paso tendría un reinado de 133 días durante el cual lograría seis defensas del cinturón, destacando una victoria sobre Kurt Angle en WrestleMania XX, hasta finalmente perderlo con JBL en The Great American Bash.

► Eddie Guerrero, Campeón WWE

Y precisamente John «Bradshaw» Layfield recuerda -en Something to Wrestle– aquel reinado de «Latino Heat» indicando que la presión de ser el campeón se hizo notar en él:

«Sí, a Eddie le resultó difícil. Y desearía que hubiera obtenido el título nuevamente, porque creo que habría estado bien con ello. Cuando lo ganó la primera vez, fue… sabes, he visto esto suceder mucho con los campeones. Algunas personas crecen con el título, otras se encogen con él. Algunas personas se sienten abrumadas por el título. Eddie se sintió un poco abrumado por él. Y no lo digo en cuanto a su desempeño en el ring, pero Eddie siempre estaba mirando las calificaciones y el tamaño de la multitud, y era como: ‘Bueno, las calificaciones bajaron aquí. ¿Es culpa mía?’ Y yo le decía: ‘Eddie, ni siquiera estuviste en ese segmento. Así que no, no fue tu culpa.’

«Ser campeón realmente pesaba sobre él. Conocía la presión que conllevaba y la asumió con mucha dificultad. Y desearía que hubiera sido campeón nuevamente, porque habría sido completamente diferente. Dicho esto, nada de eso se reflejó en su trabajo. Absolutamente nada de eso mostró que estuviera quebrándose o algo por el estilo. Pero podías notar que había mucha presión que Eddie sentía. Y por las cosas de las que hablaba. Yo le decía: ‘Oye, vamos a enfocarnos en la calidad. No nos preocupemos por las calificaciones ni por el tamaño de las multitudes.’ Y él decía: ‘Bueno, tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer aquello.’ Sabes, realmente lo agobiaba.»

