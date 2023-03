La ‘presión adicional’ que tenía Dvalishvili

Merab Dvalishvili, flamante aspirante al peso gallo de la UFC, ha afirmado que debería haberse suicidado si hubiera sufrido una derrota ante el ex campeón indiscutible, Petr Yan, en el evento principal de la UFC Las Vegas el pasado fin de semana, cuestionando el carácter del nativo de Dudinka.

Sin embargo, el oriundo de Tiflis afirmó con franqueza que habría explorado la idea del suicidio si perdía ante Yan, expresando su desagrado por el carácter de este último.

“Tenía mucha presión por representar a mi país, a mi gente, a mi equipo“, declaró Merab Dvalishvili a los medios de comunicación reunidos tras el UFC Las Vegas. “Estábamos trabajando muy duro, y yo sólo quería representar el ‘bien’. Dije que no me importaba si cualquier otro luchador [me derrotaba], pero [si yo] perdía contra él (Petr Yan), debería suicidarme o algo así”.

“Es un gran luchador, como he dicho antes, es un poco engreído“, explicó Merab Dvalishvili. “Y sí, me encantan los luchadores porque son humildes. Todos son buenas personas. Y no creo que este tipo sea muy buena gente”.

