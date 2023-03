Nuestros conocedores habrán notado que en las últimas semanas estamos hablando con mucha asiduidad de Trish Stratus, probablemente es una de las Superestrellas que participarán en WrestleMania 39 que más estamos mencionando. Obviamente, su presencia en el magno Evento Premium es el motivo; unirá fuerzas a Lita y Becky Lynch contra Damage CTRL. Pero también se debe a que ‘The Quintessential Diva’ acostumbra a pasar todo su tiempo acualmente fuera de la WWE salvo unas cuantas semanas al año y tenemos que aprovecharlo.

> Trish Stratus, al cien por cien o nada

Dicho esto, volvemos con ella para adentrarnos brevemente en su preparación para el que será su primer combate desde que enfrentara a Charlotte Flair en SummerSlam 2019. Probablemente, Trish Stratus no va a estar al nivel que estuvo entonces, ni mucho menos al de sus tiempos como luchadora a tiempo completo, pero quiere estar a su cien por cien actual. Si no, no lo hará. Eso dice en su reciente entrevista en VibeTalks. No sabemos cuál es su capacidad en 2023 pero recordemos que es una lucha de tercias, así que no necesitará hacer nada espectacular.

“Estoy emocionada. Tan pronto como este combate fue una oportunidad, entré en mi ring. Conseguí que me instalaran un ring en Toronto para entrenar. Acostaba a los niños y entraba al ring. Siempre he dicho esto, si no puedo dar lo mejor de mí en lo que estoy haciendo, si no puedo entregar el 100%, entonces simplemente no voy a hacerlo. Entonces, digamos que estoy lista para hacerlo”.

¿Qué te parece que Trish Stratus luche en WrestleMania 39?