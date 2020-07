En sus más de 20 años de carrera en la lucha libre, ha disputado alrededor de 2.300 combates. Y los que le quedan por delante... Pero para que todos sus oponentes y compañeros tengan claro lo que no le gusta que hagan en el encordado, Randy Orton revela qué no soporta de las lucha moderna.

Podría tomar nota de ello Drew McIntyre, actual Campeón WWE. Los dos luchadores iniciaron una rivalidad este pasado lunes en Monday Night Raw cuando "La Víbora" atacó al monarca por sorpresa, después de desafiarlo a un enfrentamiento por el título en el próximo 23 de agosto en SummerSlam 2020.

El 13 veces Campeón Mundial, que podría serlo 14 veces dentro de menos de un mes, acercándose tanto a Ric Flair como a John Cena (16 veces cada uno), se sentó recientemente con Sports Illustrated para realizar una entrevista en la que comentó lo siguiente sobre lo que no le gusta de los combates:

"No digo que mi opinión sea el único camino a seguir. A mí me ha funcionado, pero podría no funcionar para ellos. Cualquier consejo que les dé a los chicos podría no funcionar para ellos.

"Cuando tienes todo claro de la A-Z, la lucha se convierte en una danza física, brutal y violenta. Puede ser suave, áspera, contundente, pero cuando se trata de reducir la velocidad y dejar que la gente vea lo que sientes, como si alguien se lastimara la rodilla al comienzo del combate, y luego 10 minutos después sabes por qué está cojeando en el ring.

"Vender, vender, vender. Todos esos tipos venden, pero necesitan salir de ahí y leer una página de alguno de los libros de la vieja escuela. Tienes que vender.