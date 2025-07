Dustin Poirier hará su última entrada al octágono este fin de semana en el UFC 318, en su ciudad natal, Nueva Orleans, desafiando a un viejo rival, Max Holloway, por el título de la BMF en el evento principal.

Esta será la tercera vez que Poirier y Holloway se enfrenten en el octágono, habiendo ganado Poirier los dos encuentros anteriores.

El inminente retiro de Poirier ha hecho reflexionar sobre su legendaria carrera en el deporte y otras peleas y rivalidades clásicas en las que ha participado. Además de múltiples peleas con Holloway en el UFC, Poirier también ha estado involucrado en rivalidades con figuras como Conor McGregor, Justin Gaethje y Eddie Alvarez.

Cuando The Schmo le preguntó sobre qué claves llevarían a Poirier a una tercera victoria sobre Holloway, basándose en sus propias experiencias en la jaula con «The Diamond», Alvarez respondió que es la combinación de ráfagas de golpes con golpes técnicos de Poirier.

“Sinceramente, Dustin es bueno en sus sprints”, dijo Álvarez. “Dustin es calculador. No recibe golpes fuertes con demasiada frecuencia. Y es muy bueno en los sprints, donde elige sus golpes y hace un sprint de 15 segundos donde solo se trata de una descarga, descarga, descarga”.

► Eddie Álvarez tiene grandes esperanzas y algunas preocupaciones mientras su ex rival Dustin Poirier se prepara para su pelea de retiro en el UFC 318.

Álvarez y Poirier se enfrentaron por primera vez en el UFC 211, y esa pelea terminó sin resultado debido a que Álvarez conectó rodillazos ilegales sobre un Poirier caído.

Poirier ganaría peleas con Anthony Pettis y Gaethje antes de que ambos se enfrentaran en una revancha que tuvo lugar en el evento principal del UFC Calgary en julio de 2018, con Poirier logrando un nocaut técnico en el segundo asalto. Poirier sometió a Holloway en febrero de 2012, su debut en la UFC, antes de derrotarlo en el UFC 236 por el campeonato interino de peso ligero de la UFC.

Al dar una predicción para la pelea, Álvarez dijo que espera otra pelea espectacular entre ambos, aunque admite tener algunas preocupaciones sobre Poirier.

“Es muy difícil perder contra alguien tres veces seguidas. Max es un campeón por derecho propio”, dijo Álvarez. “Solo quiero ver una buena pelea. Ambas veces pelearon, fueron peleas excelentes.

“Personalmente, no me gusta cuando alguien dice ‘Ya terminé. Me retiro’ y luego se pone a pelear. No me gusta eso. Nunca he visto que le vaya bien a alguien: que diga que se va a retirar, salga y haga una actuación inolvidable, y luego se marche. Rara vez se ve eso”.

Poirier llega a esta pelea tras una derrota ante Islam Makhachev en el UFC 302 en un duelo por el título de peso ligero. Holloway, por su parte, llega a esta pelea tras un desafío fallido al entonces campeón de peso pluma Ilia Topuria en el UFC 308. Holloway se convirtió en campeón de la BMF al noquear a Gaethje en el UFC 300.