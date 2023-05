La preocupación de Cormier respecto a Jon Jones

Daniel Cormier está ansioso por ver al campeón de los pesos pesados Jon Jones luchar contra el ex titular Stipe Miocic, pero al mismo tiempo ha expresado su preocupación de que la pelea podría no suceder en realidad.

“Todavía nada”, dijo DC en su canal de YouTube en relación a las noticias sobre el rumoreado enfrentamiento por el título entre Jones y Miocic. “Realmente sólo se siente como que vamos a perder esta también y eso es lamentable”.

“…Es exactamente lo que sucedió cuando Francis Ngannou y Jon Jones eran la comidilla de la ciudad y de repente comenzó a cambiar”, continuó Cormier. “Porque nosotros como humanos, tenemos lapsos de atención cortos, hay algo de esa manera, miro y me voy. Tenemos que hacer que esto suceda [con Jones y Miocic]. De lo contrario, vamos a perder otra. Esta es una pelea demasiado grande para dejarla caer por el camino.

“No sé lo que está pasando en este momento en el backend que no está permitiendo que esto venga juntos, pero tiene que venir juntos por el bien de la división de peso pesado. Porque ahora mismo no podemos permitirnos que Jones esté ausente tanto tiempo como la última vez, ni siquiera una fracción de ese tiempo. Parecía querer hacerlo de inmediato. Ahora depende de Stipe Miocic, el retador, que eso suceda”.

Las preocupaciones de Cormier parecen estar respaldadas por otra ex estrella de la UFC, Chael Sonnen, que también ha afirmado que las negociaciones para Jones vs. Miocic se están tambaleando, al tiempo que sugiere que otro combate de Jones contra Sergei Pavlovich podría estar ahora en la pole position.

“Estoy escuchando fuertes rumores de que Stipe y Jones van a estallar en llamas y que Sergei Pavlovich vs. Jones va a suceder en agosto“, dijo Sonnen en Thiccc Boy. “Lo suficientemente fuertes que puedo decir que al menos se está persiguiendo. No sé dónde están de acuerdo, pero al menos se está trabajando en ello. Y si tuvieras socios en Australia, les prometieras a ‘Izzy’ [Israel Adesanya] y les dijeras: ‘Mira, no puedo cumplir pero puedo traerte a Jones y Pavlovich, ¿estamos bien?’. Probablemente dirían: ‘Sí, somos buenos'”.

Sonnen generalmente no es una fuente de hierro fundido, sin embargo, por lo que el tiempo dirá si este escenario en particular realmente ocurre, aunque Pavlovich ciertamente se ha ganado el derecho a luchar por el título después de ganar seis peleas consecutivas a través de golpes, incluyendo finales de Derrick Lewis, Tai Tuivasa y Curtis Blaydes en los últimos 12 meses.