Kenny Omega habla del estatus de The Elite como Vicepresidentes Ejecutivos de AEW en The Sessions with Renee Paquette señalando que echa de menos los tiempos en los que solo se enfocaba en los encordados.

> Kenny Omega y The Young Bucks, luchadores y EVPs

“Me hace extrañar los días en los que podía simplemente enrollar mi bolsa y decir, ‘pensemos en el combate que tenemos esta noche’ y el combate termina y eso es todo. Ahí es donde comienza y termina el estrés, con tu propia actuación. Ahora, hay mucho más en juego. Aunque nuestros diversos roles, tienen límites, por supuesto, no hacemos todo. Tenemos más infraestructura y tenemos personas que tienen roles y trabajos en la empresa, por lo que no es como si estuviéramos tan ocupados como estábamos el primer año. Sin embargo, todavía hay cosas que tenemos que hacer todo el tiempo y todavía hay cosas que nos impiden ser las personas que solíamos ser.

“Las personas que nos precedieron y tuvieron roles en las principales compañías de lucha libre, pero todavía tenían que salir a la televisión y ser como: ‘esta es la única razón por la que estoy aquí, esta actuación’, pero tienes muchas otras cosas en el plato que nunca viste, nada que el público vea, o incluso escuche o entienda, estas son leyendas que se cuentan décadas después, tengo mucho más respeto por ellas, por las personas que participaron activamente en el programa pero que también contaban con personas de su equipo para proporcionar en algunos otra manera que tomó tiempo de su agenda”.

‘The Cleaner’ comenta también si su estatus ha cambiado su relación con el demás talento:

“No estoy seguro. Sería triste si la gente finge ser amable conmigo por eso. Espero que ese no sea el caso. Los Bucks y yo siempre tenemos una política de puertas abiertas. Si podemos hacer algo por alguien, nuestra puerta siempre está abierta. Solo ven a nosotros con cualquier problema que puedas tener detrás del escenario. Lo último que querría hacer es crear una división en la que ustedes estén aquí haciendo lo suyo, nosotros estamos aquí porque ¿qué? ¿Somos más importantes? No quiero volver a sentirme así y nunca ha sido así. Solo somos chicos en el vestuario. No tratamos de exudar ningún aura sobre nosotros como ‘somos un traje en la oficina’. Definitivamente no es así como tratamos de presentarnos”.

