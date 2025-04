WWE quiere posar sus tentáculos en la escena independiente de los Estados Unidos de América. Demasiado tiempo ha tardado, diría yo. Pero es que ahora hay una gran motivación: acabar con AEW, quien desde sus inicios siempre mostró predisposición a colaborar con las mal llamadas «ligas menores».

Como hemos comentado, varias promotoras «indies» se han adherido al programa WWE ID, y entre estas, probablemente Beyond Wrestling, por la calidad de sus shows y la regularidad de los mismos, suponga la casa más notoria de la lista de colaboradoras.

Beyond suele suponer el principal escenario de trabajo para talentos hoy habituales de WWE EVOLVE, como Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes), Bryce Donovan o Sean Legacy. Actualmente, Baylor y Smokes portan el Campeonato de Parejas Wrestling Open de la casa afincada en Worcester (Massachusetts, EEUU).

► AEW, en la lista negra de Beyond

Durante la inminente «WrestleMania Week» en Las Vegas, Beyond no tiene programado evento allí, pero sí llevará a cabo uno, el episodio 172 de Wrestling Open, desde Worcester. Y ahora nos llega un reporte bastante curioso (por emplear un eufemismo) vía Fightful, con Beyond como protagonista.

«Beyond Wrestling ha informado a los talentos que si a última hora dejan de aparecer en el show del jueves para trabajar como extra en AEW, no volverán a la promotora».

AEW celebrará Collision Spring BreakThru ese mismo jueves 17 de abril en Boston, a 46 millas de Worcester, y la casa Élite suele emplear a talentos locales cada vez que se asienta en alguna ciudad para llevar a cabo grabaciones televisivas. Pues bien, la advertencia de Beyond está ahí, bastante cristalina, reveladora de la presencia de WWE detrás de la misma en su intento por hundir a AEW, aunque a priori tal medida parezca un tanto absurda. Parece que WWE no está dispuesta a conceder ni un milímetro de terreno, trazando una suerte de «exclusividad» a través de las «indies» cuanto menos preocupante, no ya por ser dañina para AEW, sino por ser dañina para los talentos.

Al momento de escribir esta nota, desconocemos el cartel de dicho episodio 172 de Wrestling Open.