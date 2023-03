La planificación de Roman Reigns contra Cody Rhodes

“Meses de anticipación. Meses, meses, meses de anticipación. Si dijeras ahora: ‘¿dónde está el equipo creativo con su proceso?’. Están meses por delante de WrestleMania. Obviamente, con un gran enfoque en el sábado y el domingo para asegurarnos de que podamos ejecutar el plan, pero están meses por delante y saben que así debe ser porque 52 semanas al año, de tres a cuatro programas a la semana, si no tienes meses de anticipación, te van a atrapar”. Unos días atrás, Nick Khan pronunciaba estas palabras sobre la creatividad de WWE.

