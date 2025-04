WrestleMania 41: Jugosos detalles de la pirotecia

Un presupuesto superior al PIB de un país pequeño, seguros de vida, lentes de sol… conocemos jugosos detalles de la pirotecia de WrestleMania 41 a través de un artículo reciente de nuestros compañeros de Maze of Media.

LAS VEGAS, NV — En una asombrosa muestra de imprudencia fiscal y explosiones patrióticas, WrestleMania 41 ha superado oficialmente el producto interno bruto de al menos un país de Europa del Este solo en gasto de pirotecnia.

Fuentes dentro de WWE confirmaron que el presupuesto de fuegos artificiales para el evento de este año superó los 2.3 mil millones de dólares, una cifra aproximadamente equivalente al PIB completo de Montenegro—o lo que es lo mismo, unas 14.7 NFTs de Roman Reigns.

Científicos de la NASA ya reportaron interferencias satelitales debido a la “neblina explosiva de lucha libre” sobre Nevada, lo que provocó una breve alerta de NORAD al confundir WrestleMania con un ataque balístico intercontinental.

Como precaución, a cada asistente se le entregó:

El espectáculo planea abrir con 47 minutos continuos de pirotecnia. En un ensayo, las llamas alcanzaron los 18 metros de altura mientras Logan Paul era presentado descendiendo desde un águila incrustada de diamantes con drones.

Se reportó que la entrada de Randy Orton causó un pequeño incendio forestal en las afueras de Las Vegas.

Cuando se le pidió un comentario sobre el presupuesto astronómico, Paul Levesque, con auriculares, chaqueta de cuero y un leve aroma a pólvora, simplemente gritó:

Luego se lanzó en un codazo volador sobre una mesa en llamas con un cartel que decía Restricción Presupuestaria.

Cuando se le preguntó si esos gastos eran necesarios, defendió su decisión:

Y agregó:

Mientras tanto, las Naciones Unidas emitieron una leve reprimenda diciendo:

Con WrestleMania 42 ya en desarrollo, fuentes internas revelan que los planes para el próximo año incluyen:

Mientras Paul Levesque se alzaba sobre un Titantron en llamas y gritaba “¡ESTO ES SOLO LA FASE UNO!”, no quedaba más que admirar la sutileza.

