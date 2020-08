La "pipebomb" de Scorpio Sky en AEW Dark que todos elogian

Un éxito tan fulgurante como el de AEW menos de un año después del inicio de AEW Dynamite, irremediablemente, lleva a pensar que es cuestión de tiempo para que el imperio de Ted Turner les conceda otro espacio televisivo, al igual que hizo con WCW y ese segundo show en discordia llamado Thunder.

Sin recurrir a nuevas denominaciones, el de AEW será una versión de más enjundia de AEW Dark, programa que actualmente puede verse de manera gratuita a través de YouTube, y que en los últimos meses ha presentado una mayor cantidad de nombres estelares habituales de Dynamite, parece que a fin de ir preparando a la audiencia.

Los Élite buscan otorgarle mayor trascendencia a AEW Dark, que muchos critican simplemente supone una plataforma para que luchadores jóvenes independientes sean apalizados cada semana.

Y precisamente el episodio de ayer no destacó por sus encuentros, sino por una promo; dirección en la que quizás se estén dirigiendo, en detrimento de tantas luchas con poco trasfondo narrativo.

En el primer encuentro, Scorpio Sky derrotó sin grandes dificultades a Will Hobbs (gladiador habitual de West Coast Pro Wrestling y que ya ha servido de esparrin en varios capítulos de AEW Dark) mediante su TKO. Pero la posvictoria fue la que se robó la noche, y por ahora, la semana de AEW. El miembro de SCU tomó una silla y dijo lo siguiente.

«Esta silla de aquí es simbólica. Esta silla, tal vez sea también un trono, porque últimamente me llaman el rey de AEW Dark. Y se supone que tengo que estar contento por ello. No, no estoy aquí para fastidiar el show, pienso que es genial. Pero si creen que este es mi techo, están muy muy equivocados.

«Dejen que les haga una pregunta: ¿cuántas personas le han hecho la cuenta de tres a Chris Jericho en AEW? Respuesta: dos. Uno es Moxley, el campeón mundial. ¿Y el otro? Soy yo. Tengo más victorias en mi haber de las que puedo contar. ¿Están prestando atención? Porque estoy cansado de quedarme fuera a esperar a mi sitio en la mesa. Estoy harto de ver cómo el resto come. Tal vez, debería dar una patada en la maldita puerta y llevarme mi propio asiento.

«Casi han olvidado quién soy, así que dejen que se lo recuerde. Digan el nombre: Scorpio Sky. Y acostúmbrense a él».