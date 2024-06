La petición de Kevin Nash a Tony Khan: «Te amo…»

El miembro del Salón de la Fama de la WWE Kevin Nash tiene un mensaje para Tony Khan, el presidente de AEW. Un mensaje que comparte en su pódcast, Kliq This, mientras da un repaso a lo sucedido durante Double or Nothing 2024. En el más reciente PPV de la casa Élite, el mandamás se llevó otra paliza de parte de la facción The Elite, quienes lo hicieron rodar por la rampa de entrada antes de ganar su combate Anarchy in the Arena.

Tony Khan rolling down the ramp LMAO #AEWDoN pic.twitter.com/69PmWONwaa — Sports Illustrated’s Fernando Quiles Jr. (@FQJMMA) May 27, 2024

► Kevin Nash a Tony Khan

Y ahí entran las palabras del «Big Daddy Cool». El veterano quiere que Khan deje de hacer esas cosas.

«Tony, te amo hasta la muerte, hermano, pero tienes que parar. Lo único que faltaba ahí era Jerry f**king Lewis. ¿Qué demonios fue eso? Solo con verlo me hace pensar en lesiones cerebrales traumáticas.»

Al mismo tiempo, Nash opina sobre que Adam Copeland saltara desde lo alto de la jaula sobre Malakai Black en el mismo evento para retener el Campeonato TNT:

«Nunca deberías hacer eso. Se lo estoy diciendo a todos ahí fuera, por favor. Quiero a Mick Foley con todo mi corazón. Lo que hizo en Hell in a Cell, no fue un espectáculo, fue una acrobacia. No somos acróbatas, somos trabajadores.»

«Se supone que debes salir del ring en la misma forma en que entraste en él, eso es la esencia del trabajo. ¿Sabes lo que hace un joven cuando un veterano dice que fue estúpido? Dice, ‘Sí, por supuesto que fue estúpido, porque tienes 50 años.'»

Además, Nash también cuestionó por qué Black siguió con el movimiento y señaló cómo Copeland no habría realizado la maniobra si él no le hubiera dado la señal.

😳 Adam Copeland (Edge) qui saute du haut d’une cage en 2024. Toujours aussi inimaginable #AEWDoN pic.twitter.com/qZSor0pq7I — Bernard Colas (@BernardCls) May 27, 2024