En una reciente entrega del podcast Believe You Me de Michael Bisping, Anthony Smith destacó a un luchadora que, en su opinión, está infravalorada.

El peso semipesado de la UFC habló sobre el evento Fury Pro Grappling del 30 de diciembre. En el evento principal, la luchadora del peso mosca de la UFC Gillian Robertson derrotó a la ex campeona del peso paja de la UFC Rose Namajunas en sólo 65 segundos. En el breve combate, Robertson logró la victoria con una llave de estrangulamiento.

Ni que decir tiene que Anthony Smith fue uno de los muchos impresionados por la actuación de “The Savage”. Durante el debate, Smith se apresuró a señalar que el golpeo y la lucha de “The Savage” no están a la altura de su juego en el suelo. A pesar de ello, cree que merece más crédito por su grappling de élite.

“Gillian es buena, tío, es muy buena. No creo que se le reconozca lo suficiente porque sus golpes no están ni cerca de su capacidad de agarre, e incluso su lucha no es fantástica. Pero cuando está ahí abajo, es condenadamente buena, es realmente buena. Así que no me sorprendió tanto”.

Para Rose Namajunas, este revés de 65 segundos supuso su debut en el grappling profesional. En el octágono, luchó por última vez en UFC 274 en un controvertido combate con Carla Esparza. Tanto los aficionados como los expertos se sintieron frustrados por la inactividad de ambas luchadoras en la jaula durante los cinco asaltos. Al final, Esparza ganó el combate y el título de Namajunas por decisión dividida.