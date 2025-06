La pesadilla de Nixon Newell posWWE: ¿Camino a AEW?

La luchadora Nixon Newell, antes conocida como Tegan Nox, fue despedida de la WWE en noviembre de 2024. En junio de 2025, repasa su presente y mira al futuro. Esto después de haber tenido unos cuantos combates este año en la escena independiente.

“Fue un poco a medias. No me sorprendió del todo porque cada vez me programaban menos. Así que no fue un shock. ¿Quería que pasara? Sí y no. No, porque ese era mi trabajo soñado. Lo había querido desde que era niña, todos mis amigos trabajaban allí en ese momento. Yo quería luchar, lo cual, bueno… todavía no ha salido del todo bien, pero al menos ahora puedo hacer lo que quiero y volver a divertirme con la lucha libre, en lugar de estar atrapada siempre en la misma historia con las rodillas, que era… lo más desmoralizante de todo, repetirla constantemente cuando mis rodillas… no me lesiono con ellas desde 2020 o 2019, cuando fue mi última cirugía. Esa fue la última vez que tuve una lesión. Así que no es que estuvieran mal. No fue una sorpresa, pero sí fue decepcionante. Aun así, me alegré un poco porque ahora puedo intentar divertirme de nuevo.”