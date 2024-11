La perspectiva de Cody Rhodes sobre los abucheos a John Cena

John Cena es una de las Superestrellas más queridas de la WWE, y también fue la cara de la compañía durante la década pasada; sin embargo, a pesar de trabajar mayormente en el bando bueno, era abucheado por un cierto sector del Universo WWE, quienes rechazaban el hecho de que daba la impresión de que Vince McMahon quería «a la fuerza» imponerlo como la cara de la compañía.

► Cody Rhodes no se molestaría si fuera abucheado

Durante una entrevista reciente en Flagrant, Cody Rhodes expresó su gratitud a los fanáticos por apoyarlo de todo corazón y también le dio crédito al 16 veces campeón mundial por su enfoque para lidiar con las reacciones mixtas de la audiencia.

«Nunca me enojaría si comenzara a escuchar los abucheos. Las cosas tendrían que cambiar un poco, tendrías que hacer un giro. Pero mi modelo en la industria y un tipo que manejé durante unos años, Dios lo bendiga, uno de los mejores líderes de vestuario que la compañía haya tenido fue John Cena. Tenía una relación realmente única con el público, donde la mitad de la gente estaba allí para verlo ganar y la otra mitad estaba allí para verlo perder y eso todavía significa que todos están aquí para John. Una vez me dijo, ‘Si están cantando, ‘Vamos Cena, Cena apesta’, bueno, me siento mal por el otro tipo en el ring conmigo'».

Rhodes también reflexionó sobre una conversación que tuvo con Paul Heyman, quien le dio crédito por abrir la puerta para que los técnicos tradicionales regresaran a la lucha libre profesional. Precisamente, The American Nightmare parece estarle tomando el pulso al hecho de ser el principal técnico de la compañía, logrando que los fanáticos lo apoyen unánimemente desde que regresó a la WWE en el 2022.