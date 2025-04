Cada día en Súper Luchas realizamos un repaso a la historia de la lucha libre profesional y el pasado 2 de abril nos acordábamos, entre otros muchos acontecimientos memorables, de que Bret Hart derrotó a Bob Backlund en un combate «I Quit» en WrestleMania XI, donde también la estrella de la NFL Lawrence Taylor venció a Bam Bam Bigelow en el main event, Diésel defendió contra Shawn Michaels el Campeonato WWF, o The Undertaker superó a King Kong Bundy para seguir agrandando su racha.

Continuamos con aquel enfrentamiento entre «The Hitman» y el «All-American» porque fue la peor mejor lucha de Bret Hart, según el propio icono canadiense, como señala en una reciente entrevista en The Ringer’s Masked Man Show:

«Amo a Bob Backlund, es uno de mis tipos favoritos, pero la lucha que tuve con él, la lucha de ‘I Quit’ en WrestleMania 11, sabía que iba a ser un desastre, y siempre pensé que fue mi peor gran combate. No culpo a Bob, no me culpo a mí, culpo a Vince, el tipo que ideó el concepto del combate . Fue un fracaso incluso antes de que saliéramos al ring . Me siento mal por no haber tenido una gran lucha.

Esto no es una crítica hacia Bob. Bob era simplemente un luchador muy old school, un campeón y un gran luchador, pero había que encontrar el equilibrio adecuado para luchar con él. No creo que muchos tipos pudieran haber hecho la lucha que yo hice con Bob Backlund . Fue una lucha hermosa. Amo a Bob y me enorgullece haberle dado ese momento. Es algo que creo que puedes nombrar a muchos luchadores, ponerlos frente a Bob Backlund y ver qué pueden hacer. Bob era un reto: encontrar los ingredientes y las medidas adecuadas para contar una historia y tener una gran lucha. Creo que lo logramos, y estoy muy orgulloso de esa lucha .»

De hecho, amo la lucha que tuve con Bob Backlund en Survivor Series . Si alguien pone en duda mi grandeza, me gustaría haber visto a Hulk Hogan luchar contra Bob Backlund. Me gustaría haber visto a Shawn Michaels luchar contra Bob Backlund, o a Triple H, de la forma en que yo lo hice. Pon a quien quieras en el ring con Bob Backlund y mira qué pueden hacer.

