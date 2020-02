Carmella se convirtió en la nueva retadora al Campeonato Femenil SmackDown, cuando derrotó el viernes pasado a como Dana Brooke, Alexa Bliss y Naomi en un combate a cuatro esquinas. El encuentro titular contra Bayley se llevará a cabo esta noche en SmackDown; sin embargo, en la última semana la amistad que solían tener ambas, se resquebrajó, luego de intercambiar sendas publicaciones en sus redes sociales.

► La peor cita de Carmella

La superestrella de SmackDown apareció recientemente en el podcast After The Bell de Corey Graves, y ambos discutieron una serie de temas interesantes. Uno de ellos, gracias a la insistencia de Graves, Carmella compartió la historia de su peor cita.

«Está bien, fui a una cita con este tipo, y fue como una cita a ciegas, nunca lo había conocido y no estaba interesada en absoluto. Así que, a mitad de la cita, fue al baño. Cogí el cheque, porque pensé, ‘Me siento mal de que este tipo sea tan incapaz, solo quiero irme’. Cogí el cheque, cuando me estaba preparando para salir, salió del baño y me sorprendió saliendo y fue muy vergonzoso y me sentí muy mal, pero tuve que largarme de allí».

Graves procedió a bromear sobre el tipo que estaba poniendo la vara demasiada bajo para él, a lo que Carmella respondió llamándolo «el mejor» y «muy romántico».

Es conocido que Corey Graves y Carmella están en una relación, y esta última lo hizo público el año pasado en un episodio de Total Divas. Ambos discutieron ciertos aspectos de su relación, y Graves habló sobre por qué se siente extraño narrando las luchas de Carmella en SmackDown.

«Estaba discutiendo con la joven detrás del mostrador sobre cómo es narrar tus encuentros, lo cual es muy extraño para mí porque los miembros del Universo WWE que miran Total Divas y nos siguen en las redes sociales saben sobre nuestra vida personal en cierta medida, pero la gran mayoría de las personas que miran SmackDown, probablemente no lo saben exactamente».

«Además, eres más un buen tipo en estos días, mientras que tiendo a inclinarme hacia el lado villano, así que hay una dicotomía realmente extraña, porque pienso, ‘Oh, quiero animarla, pero no tendría sentido si la animo’.»