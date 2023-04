La pelea que espera con ansias Chael Sonnen

El ex campeón indiscutible de peso semipesado de la UFC, Charles Oliveira, ha sido anunciado como posible retirado de la competición de artes marciales mixtas, según el ex aspirante al título de peso semipesado y de peso medio, Chael Sonnen.

Oliveira, que aspira a una posible oportunidad por el título contra Dariush en la eliminatoria de campeones que se espera entre ambos, ha sido anunciado como posible candidato a sopesar y considerar su futuro en el deporte en caso de que pierda contra Dariush, un básico de las MMA de los reyes, en el UFC 287 en Newark, Nueva Jersey.

“Una pelea que tengo marcada en mi calendario – no puedo esperar a esta pelea – es Charles Oliveira contra Benny Dariush”, dijo Chael Sonnen en su canal de YouTube. “Me gustan los dos tipos y reconozco la habilidad de ambos. [Pero nunca he marcado en mi calendario ni he contado los días para un combate de Benny o de Charles. Los pones juntos y no puede llegar lo suficientemente rápido. ¿Por qué me gusta esta pelea? ¿Es Jiu-Jitsu? ¿Es standup? ¿Es [que es] una pelea de contendiente número uno? ¿O es algo más malvado?”

“¿Es, el excampeón que se decía que era la mayor atracción de pago por evento del año pasado, que estaba en la cima del mundo, que algunos argumentaban que podría superar a Khabib (Nurmagomedov)… podría estar acabado? Podría estar acabado”, explicó Chanel Sonnen. “No hay pelea que sea más grande que la pelea que tienes después de una pelea por el título que no salió a tu manera… podría ser una llamada de cortina… Estoy notando la magnitud de lo que hay en este combate. Es una [pelea] de contendiente número uno, y es posiblemente una carrera”.