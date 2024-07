La pelea con CM Punk en All In ayudó a Jack Perry

Unos cuantos años atrás, Bill Gates, confundador de Microsoft, acudió como invitado al popular programa The Morning, y su presentadora, Holly Willoughby, le preguntó por cómo ha logrado tanto éxito. Él, ni corto ni perezoso, le entregó su chequera para que escribiera la cantidad de dólares que quisiera en un cheque y él lo firmaría sin cuestionarlo. Ella, ofendida, se la devolvió. Entonces vino la respuesta al interrogante: ′′El secreto de mi éxito es que no pierdo ninguna oportunidad como tú acabas de hacerlo. Si tuvieras la filosofía de ver las situaciones y las propuestas como oportunidades, podrías haberte convertido en la periodista más rica del mundo. La diferencia entre tú y yo, es que yo veo oportunidades en todo y tú viste todo menos una oportunidad«.

► La pelea con CM Punk ayudó a Jack Perry

El actual Campeón TNT de AEW, Jack Perry, vio esa oportunidad de elevar su carrera al siguiente nivel después de su pelea con el «Best in the World» CM Punk en All In 2023. El ex «Jungle Boy» fue suspendido durante meses, hubo cierto runrún con su posible salida de la compañía, pero acabó regresando más fuerte que nunca como «The Scapegoat» («El Chivo Expiatorio», en referencia a lo ocurrido), primero en NJPW, donde rompió su contrato con la casa Élite, antes de volver a esta para unirse a The Elite, atacar a Tony Khan, ganar el título, ser toda una nueva y joven estrella como era imposible de prever. Y mientras hablaba recientemente con Ringside Collectibles, su compañero Darby Allin valoraba cómo ese incidente lo ayudó a encontrarse a sí mismo:

«No, es realmente interesante porque sentía que el año pasado, Jack Perry iba a All In como un villano, pero no sentía que hubiera encontrado su nicho. Desafortunadamente, hizo lo que hizo, pero, curiosamente, siento que eso en realidad le ayudó a encontrar su nicho. Dicen que la lucha libre es mejor cuando eres tú mismo al 100, y él es simplemente un idiota, así que es genial que pueda ser simplemente su yo normal.»

¿Qué opinas de «The Scapegoat» Jack Perry?