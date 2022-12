Es necesaria mucha pasión para dedicar 18 años de una vida a una profesión. Para acercándose a las dos décadas de carrera estar en el mejor momento de la misma. Es innegable cuanto ama Dax Harwood la lucha libre profesional. Él es Campeón Mundial de Parejas en NJPW, ROH y AAA junto a Cash Wheeler como FTR. Y recientemente estuvo hablando con nuestro compañero Sean Ross Sapp para Fightful acerca de sus sentimientos por los encordados, para bien y para mal.

► Dax Harwood habla de su pasión por la lucha

«He tratado de mejorar un poco al respecto porque siento que a veces, para los fanáticos, la oficina y los luchadores, no solo en AEW, sino en toda mi carrera, mi pasión a veces se saca de contexto, y me lo hago a mí mismo. Pero estoy enamorado y amo tanto la lucha libre. Lo he dicho antes, me ha hecho mucho bien. Cuando era niño, me cuid. y me mantuvo fuera de problemas. Cuando no sentía que tenía a nadie que me amara, la lucha libre me amaba. Así que le debo mucho a la lucha libre.

«Mucha gente online dice que sería fácil para mí sentarme y simplemente cobrar mi cheque y trabajar un día y volver a casa. Pero no trabajo de esa manera. Si no tengo nada que mostrarle a mi hija, si no puedo ir a casa y decirle a mi hija: ‘Si trabajas duro, puedes hacer lo que quieras’, entonces estoy fallando en la vida y estoy fallando en ser un padre. Pero si digo: ‘Finley, puedes ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos’, y puedo decir: ‘Porque papá, con 5’9, que era casi un niño de 300 libras, con un trasero terrible, acento sureño, y llegó a la cima o cerca de la cima de su profesión con la que soñaba’. Ella puede hacer lo que quiera. Así que lo busco yo mismo. Intento hacerlo mejor al respecto. Le digo a Cash todo el tiempo: ‘Me disculpo’. Trato de hacerlo mejor. Pero todo proviene de un lugar de pasión y no de un lugar de malicia.

«Porque ser demasiado apasionado puede meterte en muchos problemas. Pero también no ser lo suficientemente apasionado puede hacer, no ha sucedido en AEW, sino en WWE, al menos en un período de tiempo. Las personas a las que no les importaba demasiado tenían las oportunidades. Tal vez porque no les importaba tanto y decían: ‘Oh, hagamos algo con este tipo’. Mientras que Cash y yo salíamos y trabajábamos con Bobby Roode y Chad Gable durante 30/45 minutos o tratamos de matarlo en cada house show y esperamos y rezamos para que nos pusierna en el próximo pay-per-view o el próximo Raw. Entonces no sucedía y nos desanimábamos y trabajábamos aún más duro. Así que es culpa nuestra, pero…

«Lo que quiero decir es que puedes seguir odiándome y puedes seguir pensando que mi trabajo es aburrido. Está bien. Pero, como ser humano que ama la lucha libre, debes saber que todo proviene de un lugar de pasión porque lo amo mucho más que a cualquier otro fanático que conozca. Solo quiero hacer el bien para la lucha libre para que cuando termine al final del día, la gente pueda decir: ‘Ese tipo Dax o FTR, moldearon una generación de lucha libre en parejas’. Esos son mis mayores objetivos».