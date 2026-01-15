LA Park quiere unirse a MJF contra el CMLL

LA Park encendió la conversación en redes sociales luego de responder a un mensaje de MJF, asegurando que le gustaría unirse con el luchador estadounidense contra los elementos del CMLL.

El actual Campeón Mundial de AEW recordó que el luchador mexicano le consiguió su primera oportunidad en México y dejó abierta la puerta a una posible nueva colaboración.

En su publicación, MJF escribió que no le molestaría tener “una lucha más” con LA Park, e incluso insinuó que podría ayudarlo con “ese tipo que viste plata y oro”, en clara referencia a un luchador del CMLL.

LA PARK got me my first booking in Mexico. I wouldn’t mind one more match. Or maybe he can help me take care of a punk that wears silver and gold? — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) January 13, 2026

► LA Park quiere hacer equipo con MJF

La respuesta de Park no tardó en llegar y fue directa “sí me uniría a MJF para darles una arrastrada a esos del CMLL que se sienten las barbies de la lucha libre”, escribió LA Park, añadiendo que actualmente no es bien recibido en la empresa mexicana. Incluso fue más allá al proponer un combate específico: Místico y Último Guerrero vs. LA Park y MJF.

Si bien la posibilidad de esta alianza luce atractiva sobre el papel, su realización parece complicada. LA Park no mantiene una buena relación con el CMLL, lo que haría difícil concretar un enfrentamiento de este calibre.

Aun así, el simple planteamiento ha generado expectativa y reaviva la conversación sobre cruces inesperados entre figuras de AEW y la lucha libre mexicana.