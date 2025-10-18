La pareja de Ilja Dragunov aborda la controversia

La luchadora independiente Lady Leigh, conocida como Jin Tala en WWE Evolve, es la actual pareja romántica de Ilja Dragunov, el nuevo Campeón de Estados Unidos.

You’ll be hearing “and new…” next week 😈 pic.twitter.com/zDSsYlspfD — Lady Leigh (@leighlaurel) July 31, 2025

► Lady Leigh habla claro

Nadie lo sabía hasta que ella misma hizo la publicación que vemos a continuación para felicitar a su enamorado por su regreso después de su coronación en SmackDown:

Honored & upheld your decision to stay radio silent on socials til this day came, and man, it was 100% worth it. Watched you do everything in your power to stay ready while you recovered. Polished prowess, I’m so proud of you 🥹 pic.twitter.com/DWhaSw3W3L — Lady Leigh (@leighlaurel) October 18, 2025

«Honré y respeté tu decisión de mantenerte en completo silencio en las redes sociales hasta que llegara este día, y valió totalmente la pena. Te vi hacer todo lo que estaba en tu poder para mantenerte listo mientras te recuperabas. Maestría pulida, estoy tan orgullosa de ti«.

Una publicación que llamó mucho la atención del Universo WWE, con algunos rápidamente haciendo referencia a la exesposa del «Dragón Loco». Ella ha respondido así:

«Su exesposa y yo mantenemos una relación amistosa. Tienen una relación de coparentalidad saludable. Están divorciados. No toleraré difamación, así que dejen de hacer sus suposiciones ficticias«.

«Podría dejar pasar estos comentarios sin necesidad de demostrar qué tipo de personas somos, o puedo informarles que no se metan con el tipo de personas que somos. PUNTO».

I could let these comments go without needing to prove what kind of people we are, or I can inform you not to mess with the type of people we are. PERIOD. https://t.co/9xcAYLl53S — Lady Leigh (@leighlaurel) October 18, 2025