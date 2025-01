La palabra incumplida de Vince McMahon a Nic Nemeth

Nic Nemeth se acuerda de qué le dijo Vince McMahon poco antes de convertirse en Campeón Mundial de Peso Completo de la WWE. Esto ocurrió durante el episodio de Monday Night Raw del 8 de abril de 2013 cuando cobró el maletín de Money in the Bank contra Alberto del Río. Por cierto, el hoy luchador de TNA hace memoria camino a exponer el título contra Joe Hendry en el evento de pago por visión Genesis.

► Las derrotas siguieron

Según cuenta en The Takedown, su entonces jefe le dijo que su racha de derrotas iba a terminar:

«Como cuando me convertí en campeón mundial, el primer combate que tuve, recuerdo que Vince me dijo una vez, ‘Finalmente has cobrado este contrato, no perderás todas las noches. Todos lo olvidan. Ya no importa. Eres el campeón mundial’. Cobré. Era el campeón mundial. El siguiente lunes, perdí un combate de cinco minutos. Jack Swagger y yo nos miramos y dijimos, ‘¿qué demonios estamos haciendo aquí? ¿Qué?'».

Veamos los combates televisados que tuvo Dolph Ziggler como Campeón Mundial de Peso Completo:

SmackDown – 09.04.2013 – Venció a Chris Jericho.

– 09.04.2013 – Venció a Chris Jericho. Raw – 15.04.2013 – Perdió con Jack Swagger.

– 15.04.2013 – Perdió con Jack Swagger. Raw – 22.04.2013 – Derrotó de nuevo a Jericho.

– 22.04.2013 – Derrotó de nuevo a Jericho. Raw – 29.04.2013 – Ganó ante Kofi Kingston.

– 29.04.2013 – Ganó ante Kofi Kingston. SmackDown – 30.04.2013 – Él y Big E perdieron contra Alberto del Río y Ricardo Rodríguez en una triple amenaza de parejas que involucró también a Swagger y Zeb Colter.

– 30.04.2013 – Él y Big E perdieron contra Alberto del Río y Ricardo Rodríguez en una triple amenaza de parejas que involucró también a Swagger y Zeb Colter. Raw – 06.05.2013 – Fue derrotado por Del Río.

– 06.05.2013 – Fue derrotado por Del Río. SmackDown – 11.06.2013 – Del Río y Jericho les ganaron a él y E.

– 11.06.2013 – Del Río y Jericho les ganaron a él y E. Payback 2013 – El mexicano recuperó el campeonato.

En la misma entrevista, Nemeth habla de cómo funcionan en TNA:

«Soy un eslabón en este equipo que está arrasando tras bambalinas. Ariel [Schnerer], Tommy, Gail, arrasando. Motivando a todo el talento, teniendo una relación con el talento donde es como, ‘¿y qué tal esto? ¿Y qué tal esto?’, y luego llegando a un punto intermedio. Como, ¡wow, eso puede pasar! Como, esto es lo más genial de todo».