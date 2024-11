La oportunidad que tiene AEW: Mercedes Moné imagina

María Kanellis fue quizá la primera que imaginó que AEW tuviera un show exclusivamente femenil:

«¿Existe la posibilidad, debido a la cantidad de talento que tienen en AEW, de tener un programa solo para mujeres? Por supuesto. Son más que capaces de hacerlo. Una persona inteligente no necesariamente agregará más cosas a menos que sepa donde estará la marca dentro de un mes o seis meses. Sé que no nos gusta ver las cosas desde una perspectiva comercial como fanáticos de la lucha libre, pero ese lado existe. ¿Es ese el mejor uso del tiempo? Ahora tenemos varios combates femeniles en pay-per-view que están altamente calificados. ¿Es mejor construir eso?«.

► La oportunidad que tiene AEW

Han pasado casi dos años desde aquellas palabras de la luchadora y manager y realmente no ha habido ningún avance en esa dirección. No obstante, ella no está sola pues ahora se suma a su idea Mercedes Moné, la Campeona TBS (y Campeona Strong de NJPW):

“Wow, un show semanal, absolutamente. Tenemos el talento, ¿por qué no? ¿All Elite Women Wrestling? Ahí tienes. Tenemos la mejor lucha femenina. Desde Willow, Mariah May, Toni Storm, Serena Deeb, Kris Statlander, Kamille… definitivamente hay una oportunidad de tener un programa de solo mujeres cada semana, así que no veo por qué no».

Si ambas se ven apoyadas por más integrantes de la división de guerreras de la casa Élite nunca se sabe lo que puede pasar pero más bien la compañía está valorando cerrar Rampage para iniciar Shockwave. Un programa femenino no parece estar sobre la mesa en estos momentos.

Mientras, sí que está sobre la mesa un desafío de Kris Statlander a Mercedes Moné para un combate titular en Full Gear. Ahora falta que «The CEO» acepte y se programe la lucha para el evento pay-per-view que se realizará el 23 de noviembre.

