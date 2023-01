La opinión del Undertaker sobre Royal Rumble 2023

The Undertaker hizo su retorno a la programación de la WWE esta semana en el 30 aniversario de Monday Night Raw para unirse a Bray Wyatt contra LA Knight en lo que también fue una especie de pase de antorcha al endemoniado. Siempre es un gusto ver al miembro del Salón de la Fama, en especial ahora que cada vez realiza menos apariciones tras haberse retirado como luchador. No sabemos cuando será la siguiente pero obviamente no estuvo en Royal Rumble 2023. Aunque sí lo hizo parte de su familia, como su esposa, Michelle McCool, que estuvo luchando.

Y con ello continuamos porque El Enterrador dedicó unas palabras tanto a ella como al Evento Premium (y al músico Hardy) recientemente en redes sociales:

Kudos to all involved in last night’s #RoyalRumble, it was a next-level show!

So proud of @McCoolMichelleL, always great to see her get back in the ring!

And it was a pleasure meeting @HardyMusic, he killed it with his performance of #SoldOut! pic.twitter.com/FSL4UnT1x5

— Undertaker (@undertaker) January 29, 2023