La opinión de Konnan: Cena, Moné, Khan, Moxley…

El booker de Lucha Libre AAA Konnan habla de John Cena contra AJ Styles en Crown Jewel 2025, la carrera de Mercedes Moné en AEW y pone en duda a Tony Khan.

► En palabras de Konnan

John Cena vs AJ Styles en Crown Jewel

“No estoy interesado en esa lucha, pero me hace pensar: ¿por qué la están haciendo? ¿Será que a Cena lo están dejando elegir contra quién quiere luchar? Supongo que tal vez Cena lo pidió, porque sabe que tendrá un buen combate con AJ, que lo pondrá over, y así asegurarán que sea una buena lucha.”

“Una cosa que John Cena seguro no quiere hacer en su retiro es tener una mala lucha y que la gente salga diciendo ‘esa lucha apestó’. Así que ahora solo va a luchar con los mejores trabajadores, para asegurarse de dejar buenas presentaciones. AJ Styles también va a darlo todo, porque sabe que será la última vez que enfrente a Cena.”

La carrera de Mercedes Moné en AEW

“Yo pienso que ella siempre fue muy imprudente en la manera en que luchaba, y eso no le ayudó con los fans hardcore ni con la oficina. Antes de salir de WWE ya se sabía que era difícil de tratar, que tenía actitudes, como cuando ella y Bayley hicieron un berrinche porque las Iconics y Naomi ganaron los campeonatos en pareja.”

“Cuando pidió más dinero, WWE pensó que lo que pedía era demasiado y ella decidió irse. Tony Khan seguramente fue convencido por alguien de que valía la pena pagarle, quizá porque estaba haciendo buenos números o porque Tony es fan de Star Wars y ella salió en The Mandalorian con Baby Yoda. De alguna forma lo convencieron de darle cuatro o cinco millones, que son las cifras que yo escuché.”

“Lo que sí tiene a su favor es que tiene nombre, tiene valor de estrella. En persona se ve como estrella, se viste como estrella y sabe comportarse como tal. Y lucha bien, pero después de tantos años sigue sin mejorar en el micrófono y su personaje es muy plano.”

“El problema ahora es cómo se está presentando en AEW. Ella intenta ser ruda, pero se ve falso, parece mala actuación. No recuerdo que en WWE fuera así, aunque siempre se supo que hablar no era su punto fuerte. Para mí todo esto es un ejemplo de lo que AEW le hace a muchos luchadores: llegan con valor, pero con el tiempo su valor se evapora.”

¿Tony Khan insiste en impulsar talento fallido?

“Mira, yo siempre he pensado que a Moxley lo desaprovecharon. Cuando estaba en las indies y cuando recién llegó a WWE, yo decía: ‘este tipo tiene algo, es diferente’. Y cuando salió de WWE pensé: ‘qué bueno, en AEW por fin le van a dar algo interesante’. Pero lo que hicieron con él… su grupo es malísimo, lo que armaron con su facción es una tontería.” “El programa para mí se descarriló cuando empezaron a empujar a Moxley como uno de sus principales y estaba sangrando en absolutamente todas las luchas. No importaba si era la primera o la cuarta en la cartelera, siempre estaba sangrando. Y lo peor, lo mostraban cortándose frente a la cámara. Eso se ve asqueroso, le quita todo el aura y además es desagradable. No puedes dejar que el público vea cómo te abres la frente.”