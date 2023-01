Dustin Poirier ha opinado sobre el reciente incidente en el que Dana White tuvo una disputa doméstica con su esposa.

El ex campeón interino de la UFC Dustin Poirier se ha forjado una reputación a lo largo de los años por ser un hombre de familia que tiene un montón de amor y respeto por su esposa y su hija. Como resultado, no es de extrañar que no tenga una buena opinión de la situación que Dana White se encontró en la víspera de Año Nuevo.

En una reciente entrevista con Bloody Elbow, Poirier se mostró muy reacio a hablar en contra del presidente de la UFC, por razones comprensibles. Sin embargo, dejó claro lo que piensa acerca de los hombres que golpean a las mujeres en un nivel general.

“No estoy seguro. No tengo ni idea. Nunca debes poner las manos encima de una mujer. No sé las repercusiones que conlleva que alguien de su talla dirija estos negocios y haga algo así. No tengo ni idea. No tiene buena pinta”, dijo Poirier antes de añadir: “Me mantengo al margen porque estaría hablando con el c*lo. No sé qué debería pasar (con White). No sé lo que debería pasar”.

No es particularmente fácil para alguien que trabaja para Dana White hablar sobre este incidente, que ha sido algo que ha quedado claro por las respuestas de algunos en el espacio. Que Dustin Poirier tenga el valor de decir lo que ha dicho es ciertamente digno de mención, incluso sin ser excesivamente crítico con su jefe.