El ex aspirante al título de la UFC, Chael Sonnen, cree haber identificado una buena opción para Anthony Smith tras la pérdida de su combate contra Jamahal Hill.

Durante un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, Sonnen habló sobre el hombre que se quedó fuera por los acontecimientos de este pasado fin de semana.

«Así que, a Anthony le quitan la oportunidad, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ahora, tengo una opinión muy parcial, que voy a revelar a usted por adelantado, pero me gustaría que fuera el luchador de respaldo«, dijo Sonnen. «Esa es una posición grandiosa para un tipo que viene de una derrota, pero no estoy de acuerdo con eso. Nunca he estado de acuerdo con eso… He visto a LeBron James perder un martes y ser coronado campeón del mundo un viernes«.

Sonnen pasó a descartar preventivamente cualquier noción de que Smith no merece o no es lo suficientemente bueno para servir como el suplente para la pelea por el título, citando el hecho de que originalmente estaba programado para enfrentarse a un lado del emparejamiento sólo dos meses después como prueba.

«‘Lionheart’ se mete ahí con Ankalaev, que según Joe Rogan y Daniel Cormier, debería ser el campeón del mundo en este momento«, señaló Sonnen. «Se rompe la pierna, se recupera, va a entrar ahí con Jamahal. No creo (que) debido al resultado de su última pelea, que sería descalificado de estar en una posición de respaldo para ese combate»

«Y no puedes decirme que no es lo suficientemente bueno para hacerlo. Iba a luchar contra Jamahal, y ahora lo está haciendo Jamahal (luchar por el título). No puedes decirme que no está en esa mezcla», añadió Sonnen. «Me gustaría que eso sucediera. Siento que fue una verdadera oportunidad perdida (para Smith). No fue culpa suya».