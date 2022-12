Freddie Prinze Jr. trabajó en diferentes roles -guionista, productor, director…- en WWE de 2008 a 2009 y de 2010 a 2012. En la actualidad, continúa relacionado con la compañía pero como fanático. Aunque también tiene un podcast, Wrestling With Freddie, en el que comparte sus pensamientos sobre lo que sucede tanto en la misma como en el resto de la lucha libre profesional. Y en un reciente episodio estuvo recordando una broma que le hizo Vince McMahon con un mego que odiaba.

► Freddie Prinze Jr. y la broma de Vince McMahon

“No me gustan todas las cosas detrás de escena, ya sabes, debería quedar magia, de lo contrario, todos sienten que pueden hacerlo y no todos pueden. No me gustan todas las cosas detrás de escena en las películas, no me gusta el mago enmascarado, ese tipo Val Valentino o como se llame.

«Vince me hizo producir un maldito segmento con él cuando el programa, cuando SmackDown estaba en UPN, y lo hizo solo para burlarse de mí. Yo sabía que él sabía que odiaba a ese hijo de p*ta. Él solo se ríe como ja ja ja y yo estoy como: hijo de p*ta. Tuve que ir y producir ese segmento con ese idiota. Así que quería que todos sus trucos fallaran. Al diablo con ese tipo, hombre, todos esos videos de YouTube. ‘Aquí está tal y tal hizo esto…’ Al diablo con ese video, hombre.

«Es como si le estuviera quitando el sustento a alguien cuando hace eso. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Solo para que puedas ganar un par de dólares? Eso me parece sucio y turbio. Todo el mundo tiene que apresurarse, lo sé, pero no tengo que respetar el ajetreo de todos.

«Sea cual sea tu opinión sobre el arte, tienes razón. Porque es arte. Nunca se verá de la forma en que se ve tres más tres. Porque no lo es, no es ciencia. Pero eh, sí, hombre. Así que no estoy tan preocupado por eso. Quiero ejecutar esto de la manera correcta. Y quiero que sea mi visión, no la visión de nadie más. Y la prueba estará en el pudín».