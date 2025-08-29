El actual monarca de la división de peso semicompleto, Magomed Ankalaev, aspira a ser campeón de dos divisiones de la UFC próximamente.

Ankalaev se alzó con el título de peso semipesado a principios de este año en UFC 313, derrotando por un estrecho margen al excampeón Alex Pereira en una reñida decisión unánime en marzo.

Ahora, «Big Ank» tiene la mira puesta en subir de categoría para afirmar su dominio en un escenario aún más grande. Pero antes de poder perseguir esas ambiciones, el campeón ruso debe ajustar cuentas con Pereira en su esperadísima revancha, que encabezará el UFC 320 el 4 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

► Magomed Ankalaev traza su camino para ascender a la división de peso pesado de la UFC

Desde que se unió a la división de peso semipesado de la UFC en marzo de 2018, Magomed Ankalaev se ha enfrentado a casi todos los principales contendientes y ha acumulado una impresionante racha invicta de 14 peleas, incluyendo una pelea sin decisión, un empate y con victorias notables sobre Aleksandar Rakic, Johnny Walker y Thiago Santos.

Si «Big Ank» vence a Alex Pereira una vez más en el UFC 320, tendrá poco que demostrar en la división de las 205 libras y se convertiría instantáneamente en un contendiente entre los pesos pesados.

Durante una entrevista reciente con Ushatayka, el actual campeón de peso semipesado de la UFC reveló sus planes de pelear al menos dos veces más antes de ascender a la división de peso pesado para probar sus habilidades contra los nombres más importantes del deporte.

«¿Peso pesado? No dejo de pensar en eso», dijo Ankalaev. «Creo que un par o tres peleas más. Creo que dos peleas, y luego pensaré en ascender a la división de peso pesado«.

La única derrota profesional de Ankalaev se produjo en UFC Londres en marzo de 2018, donde cayó ante Paul Craig por sumisión de último minuto. Desde entonces, la única marca en su récord en UFC fue un empate contra el excampeón Jan Blachowicz por el título de las 205 libras en UFC 282 en diciembre de 2022.