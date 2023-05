La nueva pelea estelar de UFC Fight Night 224

Mackenzie Dern vs Angela Hill se ha movido de un lugar en el cartel principal en el evento UFC On ABC 4 de este próximo fin de semana a un papel principal en UFC Fight Night 224 el 20 de mayo en su lugar.

El cambio se produjo después de que UFC Fight Night 224 perdiera su evento principal originalmente planeado después de que Irene Aldana recibiera la oportunidad de luchar por el título de peso gallo contra Amanda Nunes en UFC 289.

Eso deja a Raquel Pennington sin pelea, pero ahora se ha confirmado que servirá como peleadora de respaldo para Nunes vs. Aldana en su lugar, allanando el camino para que Dern vs. Hill tome el centro del escenario en UFC Fight Night 224.

Para Dern, el puesto de alto perfil llega en un momento en el que ha perdido dos de sus tres últimos combates, con una victoria sobre Tecia Torres intercalada entre las derrotas por decisión ante Marina Rodríguez y Yan Xiaonan.

En cuanto a Hill, tras una mala racha en la que sólo ganó una vez en seis combates, actualmente disfruta de una racha de victorias consecutivas contra Lupita Godínez y Emily Ducote. Dern vs. Hill encabezará un cartel de UFC Fight Night 224 en el que también se enfrentarán Edmen Shahbazyan vs. Anthony Hernandez, Andre Fialho vs. Joaquin Buckley y Carlos Diego Ferreira vs. Michael Johnson.